"БЕЛДЖИ" планирует выпустить в этом году 22 тыс. автомобилей

12 июля, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. "БЕЛДЖИ" в нынешнем году планирует выпустить 22 тыс. автомобилей. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на пресс-конференции на базе парк-музея интерактивной истории "Сула" в Столбцовском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
"На территории области реализовано два серьезных проекта - созданы "БЕЛДЖИ" и "Юнисон". Половину деталей для машин "БЕЛДЖИ" мы производим сами. За прошлый год на заводе собрали 9 тыс. автомобилей, в этом году планируют 22 тыс.", - рассказал Анатолий Исаченко.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.286 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.033 BYN
|2.036 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.218 BYN
|3.229 BYN