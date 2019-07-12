"БЕЛДЖИ" планирует выпустить в этом году 22 тыс. автомобилей

12 июля, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. "БЕЛДЖИ" в нынешнем году планирует выпустить 22 тыс. автомобилей. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на пресс-конференции на базе парк-музея интерактивной истории "Сула" в Столбцовском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории области реализовано два серьезных проекта - созданы "БЕЛДЖИ" и "Юнисон". Половину деталей для машин "БЕЛДЖИ" мы производим сами. За прошлый год на заводе собрали 9 тыс. автомобилей, в этом году планируют 22 тыс.", - рассказал Анатолий Исаченко.

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