"БЕЛДЖИ" с момента запуска производства выпустил более 15 тыс. автомобилей

27 мая, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" с начала организации производства выпустило свыше 15 тыс. автомобилей, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фактически мы вышли на проектную мощность", - отметил Геннадий Свидерский.

Расширяется линейка выпускаемой продукции, прорабатываются новые рынки сбыта. В настоящее время около половины производимой техники направляется на экспорт.

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