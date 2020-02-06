6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в 2020 году планирует произвести около 28 тыс. автомобилей, сообщил сегодня журналистам министр промышленности Павел Утюпин перед заседанием коллегии министерства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем в таком направлении, как создание и раскрутка новых производств. Они работают на экономику нашей страны. Например, СЗАО "БЕЛДЖИ" по итогам прошлого года создало и продало более 20 тыс. автомобилей. В этом году планируем наращивать производство. Мы поставили задачу на 2020 год - 28 тыс. автомобилей", - сказал Павел Утюпин.

В числе новых производств он также назвал предприятия по выпуску автокомпонентов для "БЕЛДЖИ", завод по изготовлению двигателей ООО "МАЗ-Вейчай" в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", завод по производству стальных бесшовных баллонов ООО "Цилиндерс-Бел" в Орше.

"Еще одно важное направление - создание новых продуктов, которые будут востребованы на рынке. В частности, МТЗ представил тракторы с двигателями экологического класса Stage 5. К сожалению, пока они на иностранных двигателях. Но у нас запущена программа с Минским моторным заводом по разработке отечественного двигателя экологического класса Stage 5. Мы должны в первом квартале получить этот двигатель, провести все необходимые сертификационные процедуры. Со второй половины года эта техника будет поставляться с отечественными двигателями", - отметил министр.

МАЗ также работает над новой продукцией. К ней относятся низкопольный автобус МАЗ-303, полноприводный автомобиль-самосвал с колесной формулой 8х8 МАЗ-65262L грузоподъемностью 36,7 т.-0-