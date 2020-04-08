"БЕЛДЖИ" в I квартале увеличил экспорт в Россию в 2,5 раза

8 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в I квартале 2020 года увеличил экспорт в Россию в 2,5 раза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на заводе.

По данным предприятия, в первом квартале текущего года произведено 5059 автомобилей, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2019 года. Всего реализовано 5230 машин (в 1,8 раза больше, чем за январь-март 2019 года). В Беларуси продано 2525 авто (выше в 1,4 раза). Поставки на российский рынок увеличились в 2,5 раза, за первый квартал туда экспортировано 2705 автомобилей.

Ранее на заводе "БЕЛДЖИ" были представлены новый кроссовер Geely Coolray, а также электромобиль Geely Geometry A. "В электромобиле есть адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. В конструкции использованы современные материалы и конструктивные решения", - подчеркнули на предприятии.

В начале апреля поступил в продажу Geely Atlas с мультимедийной системой "Яндекс.Авто". "Это удобный и эргономичный бортовой компьютер с нужными в дороге функциями. Интерфейс устроен так, чтобы водитель одновременно мог работать с несколькими сервисами. Например, следить за навигатором и переключать треки. Если у неактивного сервиса появляется информация, можно увидеть сообщение на экране. Так, программа предупредит о снеге или сильном ветре, а навигатор - о ремонтных работах или ограничении скорости. Бортовым компьютером можно управлять при помощи рук или голоса", - рассказали на заводе.

В текущем году "БЕЛДЖИ" планирует реализовать 28 тыс. автомобилей, из них 18 тыс. предполагается поставить в Россию и 10 тыс. единиц техники продать на внутреннем рынке.-0-