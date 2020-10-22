"БЕЛДЖИ" в III квартале заняло первое место по продажам легковых авто в Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в III квартале 2020 года заняло первое место по продажам легковых автомобилей в Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной к Дню автомобилиста и дорожника, главный технолог предприятия Виталий Былицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы за третий квартал заняли первое место по продажам легковых автомобилей в Беларуси. В этом году мы также освоили производство по полному технологическому циклу автомобиля, который понравился как потребителям в России, так и в Беларуси - это Geely Coolray. Он сейчас очень востребован", - сказал Виталий Былицкий.

Главный технолог рассказал, что "БЕЛДЖИ" передало дилерам опытную партию двух новых моделей. "Это Geely Tugella - премиальный кроссовер. Он обладает максимальными опциями безопасности и комфортности, а также новейшими технологиями, которые есть сегодня в легковом автомобилестроении. И вторая, более бюджетная, модель - хэтчбек Geely GS, который в ценовом сегменте будет довольно конкурентоспособным", - пояснил он.

По его словам, предприятие также работает и над электромобилем. "Это электромобиль Geely Geometry A. Он поставляется на аккумуляторных батареях двух емкостей - 51,9 кВт/ч и 61,9 кВт/ч. У первой версии около 400 км запас хода (в зимних условиях еще будем тестировать), у второй - около 500 км, - отметил Виталий Былицкий. - В электромобиле есть адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, а также система безопасности, которая независимо от водителя остановит авто перед препятствием. В конструкции использованы современные материалы и конструктивные решения".

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).-0-