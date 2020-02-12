"БЕЛДЖИ" выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray

12 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Завод "БЕЛДЖИ" выпустил новый кроссовер - Geely Coolray (SX-11). Автомобиль сегодня показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко

По словам генерального директора "БЕЛДЖИ" Геннадия Свидерского, новый Geely - это молодежный кроссовер. Его агрессивный дизайн подчеркивают карбоновые зеркала и панорамная крыша. Автомобиль оснащен системой автопарковки, интеллектуальным ближним и дальним светом. Это переднеприводной кроссовер с 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход у такой машины 6,1 л на 100 км. Планируется, что цены на Geely Coolray будут значительно ниже, чем на Geely Atlas.

После небольшой презентации модельного ряда автомобилей Gelly глава Администрации ознакомился с работой предприятия, посетив цеха сварки, сборки и окраски.

Сейчас на предприятии работают более 1,3 тыс. человек. Средняя зарплата здесь составляет Br1237. В 2019 году объем промышленного производства на заводе превысил Br605 млн - это более 20,1 тыс. автомобилей. Из них реализовано 17,6 тыс. Большинство машин продано в России (10,7 тыс.), почти 7 тыс. - в Беларуси. Чистая прибыль "БЕЛДЖИ" за прошлый год составила Br27,3 млн.-0-

Фото Максима Гучека