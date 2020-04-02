"Белэксимгарант" и Банк Дабрабыт заключат договоры добровольного страхования экспортных рисков

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2 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" заключит с ОАО "Банк Дабрабыт" договоры страхования экспортных рисков. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №190 от 31 марта 2020 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о добровольном страховании факторинга в связи с финансированием этим банком ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" под уступку денежных требований по экспортному контракту, заключенному с ООО "Производственное объединение НЛМ" (Россия).
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-