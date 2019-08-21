"Белэксимгарант" и ЭКСАР подписали соглашение о создании единой платформы перестрахования

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" и АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) подписали сегодня соглашение о создании единой платформы перестрахования, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов Беларуси.

Соглашение предусматривает признание российской стороной перестрахования в "Белэксимгарант" как надежного обеспечения в качестве альтернативы государственной гарантии или банковской гарантии. Это позволит расширить возможности по финансированию инвестпроектов в Беларуси, а также будет способствовать удешевлению страхования проектов, предлагаемых российской стороной.

В соглашении также прописано установление суммы операций на уровне $500 млн, что предоставит достаточное страховое и финансовое покрытие по совместным проектам.

Кроме того, стороны договорились о стимулировании экспорта при совместном освоении рынков стран дальней дуги и проблемных регионов, а также совместном урегулировании убытков в сложных регионах, диверсификации рисков, улучшении качества страхового портфеля, размещении рисков в перестрахование без дополнительных затрат и комиссий (без участия страховых посредников).

С белорусской стороны соглашение подписано первым заместителем гендиректора "Белэксимгаранта" Михаилом Ольшанским, с российской стороны - гендиректором АО "ЭКСАР" Никитой Гусаковым.-0-