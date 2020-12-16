"Белэксимгарант" застрахует экспортные риски Банка развития

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило "Белэксимгаранту" заключить с Банком развития договоры добровольного страхования риска невозврата и просрочки погашения экспортных кредитов. Соответствующее постановление Совета Министров от 14 декабря 2020 года №722 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об экспортных кредитах, предоставленных Банком развития нерезидентам Беларуси - компании Finmining Pte. LTD (Сингапур) и ООО "Строительное управление №24" (Россия).

Компании Finmining Pte. LTD кредит был выдан для оплаты реализованной БЕЛАЗом продукции (карьерные самосвалы). ООО "Строительное управление №24" были выделены кредитные средства для оплаты работ и услуг резидентов Беларуси - ООО "Инженерстрой", ОАО "Минскпромстрой", ЧПУП "Моноракурс".-0-