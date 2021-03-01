"Белэксимгарант" застрахует экспортные риски Банка развития

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило "Белэксимгаранту" заключить с Банком развития договоры добровольного страхования риска невозврата и просрочки погашения экспортных кредитов. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 февраля 2021 года №114 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об экспортных кредитах, предоставленных Банком развития нерезидентам Беларуси - министерству финансов Монголии и ООО "Стройцентр" (Россия).

Минфину Монголии кредит был выдан для предварительной оплаты реализуемой ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" продукции. Российской компании "Стройцентр" были выделены кредитные средства для оплаты работ и услуг резидентов Беларуси - ОАО "Промтехмонтаж" и инженерного РУП "Белстройцентр", а также для возмещения Банку развития страховых взносов по договорам добровольного страхования экспортных рисков с поддержкой государства, заключаемым с "Белэксимгарантом" при предоставлении экспортного кредита.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-