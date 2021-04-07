"Белэксимгарант" застрахует экспортные риски Белорусской калийной компании

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило "Белэксимгаранту" заключить с ОАО "Белорусская калийная компания" договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и коммерческих рисков при реализации экспортного контракта. Соответствующее постановление Совета Министров от 5 апреля 2021 года №192 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о контракте, заключенном между БКК и бразильской фирмой Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-