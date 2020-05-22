22 мая, Полыковичи /Корр. БЕЛТА/. ООО "БелЭмса" планирует установить линию по выпуску одноразовых масок. Оборудование прибудет в Могилев в ближайшее время. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора предприятия Осман Учар.

"Наше предприятие специализируется на выпуске подгузников для детей и взрослых, влажных салфеток. Сейчас мы переоборудовали три линии и выпускаем одноразовые маски. Получается около 1,5 млн штук в сутки. Но спрос на подгузники остался, нам неудобно постоянно менять производство, - отметил заместитель директора. - Потому было принято решение приобрести самое современное оборудование по выпуску одноразовых масок. Это позволит наладить серийный выпуск - мы увеличим производительность до 3 млн штук в день".

Новая линия - полного цикла, все производство будет автоматизировано. Как отметил Осман Учар, таких машин в мире всего три: две из них работают в Китае, третья будет в Могилеве. "Это самое современное оборудование, которое позволит выпускать качественный и необходимый продукт. Того количества масок, которое мы планируем начать выпускать уже в следующем месяце, хватит для обеспечения необходимых объемов на внутреннем рынке Беларуси, остальное будет идти на экспорт".

Сумма инвестиций составила $1,5 млн.

ООО "БелЭмса" зарегистрировано в СЭЗ "Могилев" в 2011 году. Учредителем и инвестором предприятия выступила турецкая компания Ucar Grup. Экспортируется 70% продукции, она поставляется в 18 стран.-0-