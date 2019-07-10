"Белэнерго" будет развивать сотрудничество с Уральским турбинным заводом

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белэнерго", Российский экспортный центр и Уральский турбинный завод заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписан на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского турбинного завода.
Цель меморандума - развитие долгосрочного сотрудничества в области проектирования и изготовления паровых теплофикационных и конденсационных турбин, а также оказания услуг по модернизации оборудования, поставке оригинальных запасных частей, пусконаладке, гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию и монтажу оборудования на предприятиях ГПО "Белэнерго".
В различные годы Уральский турбинный завод поставил в Беларусь 20 паровых турбин, 13 из которых в настоящее время вырабатывают электроэнергию и тепло для потребителей Минска, Могилева, Витебска, Полоцка, Мозыря, Гродно. Сейчас завод завершает реконструкцию турбины ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2, а также масштабный проект реконструкции Минской ТЭЦ-3.
Как отметил генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд, новый этап сотрудничества позволит существенно повысить надежность и экономичность работы энергосистемы Беларуси.-0-
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