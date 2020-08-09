"Белэнерго" будет возмещать лесхозам затраты по расчистке просек возле ЛЭП

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ГПО "Белэнерго" будут возмещать лесхозам затраты по расчистке просек возле ЛЭП. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 августа 2020 года №467, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Министерству энергетики и Министерству лесного хозяйства нужно до 12 августа утвердить графики соответствующих мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности. До 1 сентября нужно заключить договоры о возмещении части затрат, связанных с расчисткой просек.
Согласно постановлению, юрлица, ведущие лесное хозяйство, ежегодно будут рассчитывать прогнозируемые затраты, связанные с удалением деревьев и кустов, и прогнозируемые доходы от реализации древесины, которую заготовят во время расчистки просек. Если прогнозируемые затраты превышают ожидаемые доходы, то организации "Белэнерго" возместят часть затрат.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-