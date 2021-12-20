"Белэнерго": экспорт электроэнергии в Украину в этом году составит до 1,2 млрд кВт.ч

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт электроэнергии в Украину в этом году составит 1,1-1,2 млрд кВт.ч. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году мы в соответствии с техническими возможностями белорусской и украинской энергосистем экспортировали электроэнергию. Электроэнергия в основном экспортируется в осенне-зимний период. Ожидаемый объем поставки по 2021 году - порядка 1,1-1,2 млрд кВт.ч", - сказал Павел Дрозд.

Что касается договоренностей на 2022 год, по его словам, есть рамочные контракты, которые обсуждаются каждый месяц. Гендиректор ГПО "Белэнерго" отметил, что поставки будут зависеть от выгодности для сторон.-0-