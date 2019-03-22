Белгазпромбанк рассчитывает на расширение программы БРРБ по финансированию малого бизнеса

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгазпромбанк рассчитывает на расширение программы Банка развития Республики Беларусь по финансированию малого и среднего предпринимательства. Об этом сегодня журналистам заявил председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.

Белгазпромбанк участвует в программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) БРРБ и, по словам Виктора Бабарико, рассчитывает на продолжение работы. Он назвал проект одним из самых интересных и перспективных. "Мы очень надеемся, что эта программа будет расширяться, она служит хорошим источником финансирования для малого и среднего бизнеса", - сказал председатель правления Белгазпромбанка. Виктор Бабарико считает, что ставки по кредитам в белорусских рублях для участвующего в программе бизнеса могут сложиться на уровне 10-15%.

Сейчас в кредитном портфеле Белгазпромбанка на долю малого и среднего бизнеса и физлиц приходится более 33%, в планах достичь в этом году показателя в 37%.

ОАО "Белгазпромбанк", учрежденное в 1990 году, контролируется группой Газпрома и занимает ведущие позиции в сфере кредитования частного сектора белорусской экономики, в частности, малого и среднего бизнеса, а также розничного кредитования. Банк неоднократно становился победителем конкурса "Лучший предприниматель" в номинации "Лучший банк по оказанию услуг предпринимателям".

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" - специализированный финансовый институт, учредителями которого являются Совет Министров и Национальный банк Беларуси. Он создан с целью финансирования проектов, включенных в государственные программы. Также банк занимается кредитной поддержкой белорусского экспорта. Банк развития реализует Программу поддержки малого и среднего бизнеса с августа 2014 года. Двухуровневый механизм программы предполагает выделение банком ресурсов для реализации инвестпроектов предпринимательства через банки, подписавшие соответствующие соглашения. Сейчас в программе участвуют 10 банков-партнеров.-0-