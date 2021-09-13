Белгазпромбанк рассказал о возможностях банковского сопровождения контрактов на семинаре в Бресте

9 сентября Белгазпромбанк провел в Бресте семинар на тему "Банковское сопровождение контрактов". В нем приняли участие представители администрации Брестской области и крупнейших предприятий региона. На мероприятии обсудили возможности, которые дает использование банковского сопровождения контрактов, а также перспективы его масштабного внедрения на территории Республики Беларусь. Суть данного инструмента – обеспечение интересов инвесторов и заказчиков проектов через контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств, привлекаемых поставщиками и подрядчиками.

С приветственным словом к участникам семинара обратились заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий и директор Брестской областной дирекции Белгазпромбанка Наталья Арцименя.

Дмитрий Городецкий рассказал об объеме привлеченных Брестской областью инвестиций в первом полугодии 2021 года и отметил:

"Для стимулирования инвестиционной деятельности область проводит работу по разным направлениям. Сформированы перечни проектов (в том числе производственных инвестиционных проектов и инфраструктурных проектов облисполкома) и ведется их мониторинг. Инвестиционный портфель области в различных сферах деятельности на период 2021–2025 гг. включает 60 инвестпредложений на общую сумму 397,8 млн долл. США. Мы рассматриваем банковское сопровождение контрактов в качестве одного из инструментов для мониторинга исполнения проектов".

"Сегодня банки являются центром, который через предоставление высокотехнологичных инновационных банковских продуктов обеспечивает возможность эффективного взаимодействия предприятий всех отраслей промышленности и услуг при реализации сложных проектов, – сказала Наталья Арцименя. – Высокий уровень сервисов, профессиональные подходы в работе с рисками, отлаженные бизнес-процессы позволяют Белгазпромбанку оперативно и качественно осуществлять функцию контроля целевого использования денежных средств при предоставлении продукта "Банковское сопровождение контрактов". Cубъекты хозяйствования, используя данный продукт, получают также возможность особого подхода при предоставлении и других продуктов банка, в т. ч. связанных с принятием кредитного риска".

Участники мероприятия обсудили наработанную практику применения банковского сопровождения контрактов в различных отраслях экономики. Член правления, исполнительный директор Белгазпромбанка Александр Вождаев, подчеркнул, что Белгазпромбанк – первый и единственный на данный момент в Республике Беларусь финансовый институт, предоставляющий клиентам высокотехнологичный продукт "Банковское сопровождение контрактов".

Работа по внедрению нового продукта началась в Белгазпромбанке несколько лет назад. В основе банковского сопровождения контрактов – комплекс услуг и сервисов, которые предоставляются банком для мониторинга расчетов, контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных на тот или иной проект или контракт, а также для информирования инициатора проекта обо всей цепочке привлеченных поставщиков и подрядчиков. Сервис "Интерактивная отчетность", включенный в состав продукта, в режиме реального времени информирует клиентов о результатах банковского сопровождения.

"Особенность нашего продукта в том, что Белгазпромбанк предоставляет клиентам качественную и максимально полную отчетность о ходе реализации сопровождаемого проекта, а все документы – платежные инструкции, договоры, накладные, сметы, акты и т.п. – доступны в любое время с любого устройства, что удобно для заказчика", – отметил Александр Вождаев.

С учетом востребованности данного продукта Белгазпромбанк в ближайшее время планирует провести аналогичные семинары и в других крупнейших городах Беларуси – Гродно, Витебске, Могилеве и Гомеле.

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