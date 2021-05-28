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28 мая 2021, 09:00

Белгазпромбанк выдал миллионную карту!

Обладателя миллионной карты Белгазпромбанка Сергея Бучу (на фото слева) поздравил директор Гродненской областной дирекции Белгазпромбанка Виталий Попко
Обладателя миллионной карты Белгазпромбанка Сергея Бучу (на фото слева) поздравил директор Гродненской областной дирекции Белгазпромбанка Виталий Попко

Количество выпущенных Белгазпромбанком платежных карточек превысило миллион! Юбилейная миллионная карточка MasterCard Standard была выдана клиенту банка из города Гродно.

Сергей Евгеньевич Буча является работником строительной организации "Гродножилстрой", он начальник микрорайона застройки. Предприятие перешло на обслуживание в ОАО "Белгазпромбанк" летом 2016 года. В июле того же года Сергей Буча получил зарплатную карточку и с тех пор является клиентом банка, а в мае 2021 года стал обладателем юбилейной расчетной карты Белгазпромбанка в долларах США. В честь знаменательного мероприятия директор Гродненской облдирекции Виталий Попко 25 мая вручил памятную книгу, а также сувенир от банка.

– Мы рады, что держателем миллионной карты Белгазпромбанка стал клиент с картой Mastercard, и искренне поздравляем Сергея Евгеньевича с таким приятным событием! Картой Mastercard можно оплачивать покупки быстро, удобно и безопасно, загружать ее в мобильный телефон с NFC-поддержкой и получать все преимущества безналичной оплаты, а также специальные предложения при ее использовании, – отметил директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц.

Почему стоит заказать платежную карточку Белгазпромбанка, каковы ее преимущества и достоинства?

Держатели платежных карточек ОАО "Белгазпромбанк" уже по достоинству оценили преимущества и удобства использования расчетных карточек при совершении оплаты товаров, работ и услуг, в том числе через интернет-ресурсы.

ОАО "Белгазпромбанк" предлагает выпуск расчетных карточек известных международных платежных систем Visa и Mastercard, а также является новатором в выпуске карточек платежной системы UnionPay на рынке банковских услуг Беларуси. Различие между расчетными карточками заключается в функционале, который необходим клиенту. Классические карточки позволяют совершать оплаты товаров и услуг с минимальными затратами – выпуск карточек осуществляется бесплатно. Обладатели премиальных карточек получают доступ к системе скидок платежных систем, а также к возможностям комфортного путешествия – заказ эксклюзивных гостиниц и посещение VIP-залов аэропортов.

Карточки UnionPay ОАО "Белгазпромбанк" позволяют их обладателям, находящимся в личных и деловых поездках, совершать расчеты не только в Китае, но и во всех государствах мира.

Почему стоит оформить расчетную карточку в ОАО "Белгазпромбанк"?

1. Удобно:

· Заказ и получение карточки возможны на почтовый адрес (без обращения в офис банка)

· Выпуск виртуальной карточки всего за 5 минут в интернет-банке или мобильном приложении BGPB mobile

· Бесконтактная технология оплаты в одно касание с использованием сервисов мобильных платежей Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Кошелек Pay

· Широкая сеть банкоматов банка и банков-партнеров для совершения операций в режиме 24/7

· Нет необходимости декларировать денежные средства при поездках за границу

· Круглосуточный доступ к своему банковскому счету посредством каналов ДБО

2. Бесплатно:

· Выпуск и обслуживание классических и виртуальных карточек

· Сервисы интернет-банк и мобильное приложение BGPB mobile

· Push-уведомление о каждой операции по карточке

· Переводы между карточками банка в сервисах и устройствах банка

· Выписка по счету на электронную почту ежемесячно

· Снятие наличных в банкоматах Белгазпромбанка и банков-партнеров

3. Безопасно:

· Все карточки подключены к технологии безопасных расчетов в сети интернет 3D-Secure

· Информирование о каждой операции с помощью сервисов sms-информирование и push-уведомление.

4. Выгодно:

· Совершение валютно-обменных операций по карточкам без посещения офиса

банка по выгодным курсам

· Возможность бесплатного выпуска карточки с cash-back Cashalot от 1,5% до 10% при совершении безналичных платежей в партнерской сети

· скидки при оформлении карточек премиального класса до 60%

· специальные скидки и предложения от платежных систем

Ознакомиться с широким спектром возможностей и предложений Белгазпромбанка, а также получить консультацию можно здесь.

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