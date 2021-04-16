Белгидромет: дожди вызвали в некоторых районах переувлажнение почв

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходящие дожди вызвали в некоторых районах Беларуси переувлажнение уже просохших почв, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Проходящие дожди пополнили содержание влаги в почве, вызвав в некоторых районах страны переувлажнение уже просохших почв. Почти на всей территории Могилевской, в некоторых районах Витебской, а также местами в других областях отмечается сильное увлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы. На остальной территории республики он находится в умеренно влажном состоянии.

У яровых зерновых культур идет прорастание зерна, на самых ранних посевах в южных районах появляются всходы. "Из-за неустойчивого температурного режима продолжительность периода "посев - всходы" составляет около двух недель. У озимых зерновых культур продолжается кущение, на юго-западе страны начался выход в трубку. У озимого рапса местами отмечено начало роста стебля. Визуальные оценки состояния озимых культур на многих наблюдаемых полях удовлетворительные. После перезимовки имеет место выпревание и повреждение посевов снежной плесенью, на пониженных участках наблюдается вымокание", - рассказали в Белгидромете.-0-