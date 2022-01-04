Белгидромет: опасных для озимых температур в ближайшее время не ожидается

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опасных для озимых температур в ближайшее время не ожидается, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологические условия для озимых культур складываются удовлетворительно. В ближайшее время обстановка существенно не изменится, опасных для озимых посевов низких температур не ожидается", - рассказали в Белгидромете.

В последние дни под влиянием оттепельной погоды в большинстве районов Беларуси снежный покров на полях практически разрушился, по юго-западу началось оттаивание почвы. По результатам наблюдений температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав находится выше оптимальных значений, растения утрачивают закалку.-0-