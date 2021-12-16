Белгидромет: погодные условия для начала зимовки сельхозкультур складываются удовлетворительно

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия для начала зимовки сельхозкультур складываются удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологические условия для начала зимовки сельскохозяйственных культур складываются удовлетворительно. По последним данным наблюдений, на большей части территории страны снежный покров под влиянием оттепельной погоды разрушился, лишь в отдельных районах в основном на севере и востоке страны сохраняется снег высотой от 1 см до 5 см. По состоянию на 15 декабря на преобладающей части территории страны наблюдалось небольшое подмерзание верхнего слоя почвы или почва оставалась талой. Лишь местами на западе и востоке страны нижняя граница промерзания почвы находилась на глубине более 10 см", - рассказали в Белгидромете.

В связи с ожидаемым на предстоящей неделе понижением температурного режима агрометеорологическая обстановка на территории Беларуси может осложниться.-0-