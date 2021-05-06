"БелГИЭ" и "Белтелеком" занимаются перестройкой цифрового телевидения в полосе частот под 5G

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БелГИЭ" совместно с "Белтелеком" занимается перестройкой цифрового телевидения в полосе частот, под которые рассчитано развитие связи 5G. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Перспективы цифрового развития страны на 2021-2025 годы" начальник РУП "БелГИЭ" Алексей Ивашкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка к внедрению пятого поколения началась уже достаточно давно. Первые шаги были сделаны на всемирных конференциях радиосвязи и Международного союза электросвязи в 2012-2015 годах, когда диапазон в 700 МГц был определен для внедрения сотовой связи нового поколения. Сейчас этот диапазон используется для телевизионного вещания. "БелГИЭ" совместно с "Белтелеком" занимается перестройкой цифрового телевидения в этой полосе частот", - сказал Алексей Ивашкин.

"БелГИЭ" в полной мере ориентируется на мировой опыт внедрения новых технологий, в то же время очень сильно зависимы от приграничных стран и учитывают процессы, происходящие в них, для обеспечения беспомеховой работы наших сетей сотовой связи нового поколения. "С европейскими странами ситуация понятная - мы знаем конкретные полосы радиочастот, сроки внедрения пятого поколения. Но, например, с Россией и Украиной предстоит еще большая работа по согласованию использования спектра частот вблизи границы", - добавил он.

Алексей Ивашкин также отметил, что пятое поколение связи и сам процесс подготовки к выделению частот в Беларуси достаточно уникален. "Радиочастотный спектр для предыдущих поколений связи выделялся с серьезными ограничениями по размещению и использованию базовых станций сотовой связи из-за условий совместимости со средствами специального назначения. Впервые Минсвязи решает задачу подготовить радиочастотный спектр, максимально готовый к использованию и внедрению с минимальными ограничениями по спектру. Все это вселяет надежду, что к пятилетнему горизонту с момента выделения частот мы будем иметь полноценную сеть пятого поколения по всей территории страны", - рассказал начальник предприятия.-0-