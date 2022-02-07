БелГИМ аккредитован для подтверждения соответствия нетабачных никотиносодержащих изделий

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) аккредитован на проведение испытаний и работ по подтверждению соответствия нетабачных никотиносодержащих изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.
"Провести испытания нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления, никотиносодержащих жидкостей для электронных систем курения и электронных систем курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем, а также работы по подтверждению соответствия данной продукции теперь можно в Белорусском государственном институте метрологии", - рассказали в пресс-службе.
Соответствующие аккредитации получили отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции и орган по сертификации продукции и услуг БелГИМ.
Сертификация нетабачной никотиносодержащей продукции с 1 апреля станет обязательной в Беларуси. Это закреплено постановлением Совета Министров от 6 января 2022 года №8.-0-