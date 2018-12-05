БелГИСС планируется уполномочить вести реестр производителей органической продукции

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации планируется уполномочить вести реестр производителей органической продукции, сообщила сегодня журналистам начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Елизавета Козленко в пресс-центре БЕЛТА.
В Беларуси принят закон о производстве и обращении органической продукции. "Юрлицо, физлицо, индивидуальный предприниматель, которые прошли сертификацию производимой продукции в Национальной системе подтверждения соответствия, будут включены в реестр производителей органической продукции. Формирование реестра возложено законом на Государственный комитет по стандартизации. Мы планируем уполномочить на его ведение Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации. Реестр должен быть размещен на сайте Госстандарта", - сказала Елизавета Козленко.
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