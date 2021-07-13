"Белгослес" будет оператором электронной системы учета древесины

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие "Белгослес" определено оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Это предусмотрено постановлением Министерства лесного хозяйства от 5 июля 2021 года №9, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Правовой акт разработан в соответствии с указом от 18 февраля 2021 года №50 "О совершенствовании деятельности по учету древесины". Цель этого указа - учет, контроль и рациональное использование древесины в заготовленном виде.

В Беларуси единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней внедряется впервые. Программный продукт был разработан белорусскими специалистами, что сделало его в 15-20 раз дешевле стоимости аналогичных зарубежных систем.

"В ЕГАИС предполагается использование современных информационных технологий с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, в том числе технологий единой базы данных для доступа к ней как с мобильных устройств, так и стационарных рабочих мест, технологий современных сетей передачи данных, технологий генерации отчетных документов по учету древесины. Посредством системы будет выполняться информационная поддержка и комплексная автоматизация процессов, связанных с выполнением первичных регистрационно-учетных операций, и предоставление данных об объемах заготовки древесины, а также перемещении лесоматериалов", - рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Использование системы на территории Беларуси станет обязательным с 20 августа 2021 года. Ее внедрение позволит обеспечить ведение учета древесины в заготовленном виде, упростить выписку сопроводительных документов, автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовок древесины, контролировать все этапы движения заготовленного сырья, используя только информацию в электронном виде.

Постановление №9 вступает в силу после официального опубликования.-0-