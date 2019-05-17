17 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. Концерн "Белгоспищепром" и Азербайджанская промышленная корпорация подписали протокол о сотрудничестве. Он подписан в рамках проходящих в Баку международной выставки пищевой промышленности WorldFood Azerbaijan и XIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro.
Документ о сотрудничестве с азербайджанской стороны подписал генеральный директор корпорации Кямран Набизаде, с белорусской - председатель "Белгоспищепрома" Александр Забелло.
Предусматривается сотрудничество в сфере поставок табачной продукции между агропромышленным комплексом "Азертабак" и Гродненской табачной фабрикой, входящей в состав концерна "Белгоспищепром", организация двусторонних встреч, а также обмен опытом в сфере производства.
Выставка WorldFood Azerbaijan проходит в Баку с 15 по 17 мая.-0-
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