"Белгоспищепром": на белорусские сладкие новогодние подарки высокий спрос в стране и за рубежом

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий спрос на сладкие новогодние подарки белорусского производства есть как в стране, так и за рубежом. Об этом сообщил начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна "Белгоспищепром" Игорь Груцо во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Ежегодно предприятия кондитерской отрасли, входящие в концерн "Белгоспищепром", выпускают новогодние подарки. Мы оцениваем спрос на нашу продукцию как достаточно высокий, по сравнению с прошлым годом он несколько вырос. Думаю, это связано с ценовой политикой и с тем, что мы делаем ставку на качество. Наши кондитерские изделия знают и любят не только в Беларуси, но и за рубежом. Из года в год мы отправляем нашу продукцию как в Россию, так и в Казахстан, США, ряд стран Западной Европы", - сказал Игорь Груцо.

В этом году "Коммунарка" и "Спартак" произвели 1,7 млн новогодних подарков на 1,5 тыс. т. "Мы предлагаем покупателям около 100 разновидностей весом от 300 г до 3 кг. Кроме того, в нашей фирменной торговле покупатель может самостоятельно сформировать подарок по своему вкусу, - отметил представитель "Белгоспищепрома". - Кроме того, "Слодыч" и "Красный пищевик" в преддверии праздников тоже выпускают свои новинки - подарочные наборы печенья и зефира".-0-

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