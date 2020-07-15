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15 июля 2020, 19:02

"Белгоспищепром" о сахарной отрасли, импорте, кондитерском холдинге и выходе на IPO

Анатолий Бубен
Анатолий Бубен

Несмотря на пандемию предприятиям "Белгоспищепрома" удается увеличить экспортные поставки и выполнять другие показатели эффективности работы. Председатель концерна Анатолий Бубен в интервью БЕЛТА рассказал, как предприятия работают в нынешних условиях, почему сахарной отрасли все еще приходится не сладко, зачем объединяться кондитерам и чего ждать от вступления Беларуси в ВТО. Уточним, что глава концерна ответил на вопросы БЕЛТА письменно.

- Анатолий Анатольевич, вы в должности главы "Белгоспищепрома" более полугода. При назначении в числе главных задач было подтянуть экономику предприятий - можно ли считать удовлетворительной работу в этом году?

- И итоги I квартала, и итоги работы за январь - апрель можно смело назвать успешными. Наши предприятия выполнили все показатели эффективности работы: экспорт, рентабельность продаж, энергосбережение.

Хочу также отметить, что предприятиям "Белгоспищепрома" удалось увеличить в натуральном выражении экспортные поставки жмыха, дрожжей, солода, игристых вин, сахара, спирта, кондитерских изделий, пива и прочей продукции.

По итогам января - апреля предприятия концерна имеют положительное сальдо внешней торговли товарами в $43,8 млн.

Концерн "Белгоспищепром" на протяжении нескольких лет является лидером по наполнению республиканского бюджета. Организациями концерна за 2019 год уплачено Br1 706 млн - практически на Br171,1 млн больше уровня 2018 года (Br1 535 млн).

Сотрудники наших предприятий получают достойную заработную плату в срок - это, пожалуй, один из основных социальных критериев успешной работы концерна.

- Насколько чувствительными для предприятий отрасли стали карантинные ограничения в зарубежных странах, как они повлияли на показатели по экспорту? Растет ли спрос на внешнем и внутреннем рынках в условиях пандемии? Удается ли диверсифицировать поставки или российский рынок остается основным?

- Несмотря на распространение коронавируса и карантинные мероприятия в зарубежных странах нашим предприятиям удается увеличить экспорт продукции. При этом реализация на внутреннем рынке также растет.

Наши предприятия отгружали продукцию в январе - апреле в 51 страну. Что касается географии поставок, то концерн обеспечивает диверсификацию экспорта: страны ЕАЭС - 63%, ЕС - 16,9% (прирост на 6,6 процентного пункта), другие страны - 20,1% (прирост на 0,6 процентного пункта).

Российский рынок пока еще имеет большую долю в нашем экспорте, но мы значительно приросли в поставках продукции в страны дальнего зарубежья. Продукция предприятий концерна присутствует и на территории Китайской Народной Республики. Несмотря на пандемию коронавируса объем поставок составил $1,5 млн.

За январь - апрель освоены 17 новых рынков: Финляндия, Канада, Дания, Сирия, Италия, Иран, Словакия, Шри-Ланка, Черногория, Ангола, Албания, Гвинея, Бенин, Нигер, Босния и Герцеговина, Гана и Греция.

- В I квартале из-за коронавируса ряд предприятий концерна переориентировался на выпуск дезинфицирующих средств. Удалось ли удовлетворить спрос?

- Производство дезинфицирующих средств в республике было налажено в 13 организациях, семь из которых входят в состав холдинга "Минск Кристалл Групп". При этом организовывать производство пришлось в сжатые сроки. С апреля по июнь - а именно эти месяцы стали самыми "жаркими" для производителей - предприятия республики выпустили почти 2 млн л дезинфицирующих средств.

Но спрос был не только на дезинфицирующие средства, но и на маски. Гродненская табачная фабрика "Неман" закупила оборудование, и с 28 апреля был организован выпуск трехслойных масок. Между подписанием контракта с китайским поставщиком оборудования и началом потокового производства масок в круглосуточном режиме прошло всего восемь дней.

По данным на середину июня организации концерна произвели более 1,3 млн масок и 1,4 млн л жидких дезинфицирующих средств, другие производители республики - еще 600 тыс. л. Форматы упаковки дезсредств самые разнообразные - от флаконов по 55 г до канистр по 30 л.

И если проект по выпуску масок был направлен на сглаживание ажиотажа и реализовывался в помощь легкой промышленности, то в части дезинфицирующих средств мы стали основными производителями в республике. И тут с полной ответственностью могу сказать, что сегодня спрос на них удовлетворен полностью, дефицита нет.

Считаю, что мы оперативно приняли эффективные меры по рациональному импортозамещению товаров, наиболее востребованных на внутреннем рынке.

- Стабилизировалась ли ситуация в сахарной отрасли после принятия мер поддержки производителей и введения госрегулирования цен? Судя по статистике за I квартал, "Белгоспищепром" пытается переориентировать экспорт сахара на рынки стран дальней дуги? Или же это связано с перепроизводством сахара в России и ценами на внешних рынках? Стоит ли сегодня стремиться к отказу от импорта сахара?

- Ситуация в сахарной отрасли остается сложной. Из-за профицитного производства сахара в странах ЕАЭС, в том числе Беларуси, на протяжении последних трех лет цены его реализации значительно упали и остаются крайне низкими. Для повышения эффективности работы организаций сахарной отрасли республики проводится диверсификация экспортных поставок и поиск более маржинальных рынков: в январе - мае 2020 года сахар поставлялся в 28 стран (в 2019 году - в девять стран).

Сегодня рынок стран ЕАЭС перенасыщен сахаром ввиду перепроизводства, критически низкие цены в сопредельных государствах делают неконкурентоспособными отечественные сахарные предприятия. Поэтому главной задачей сахарной отрасли является диверсификация экспортных поставок и закрепление позиций на новых рынках сбыта, в частности в странах Азии и Африки.

Что касается импорта сахара, то отмечу, что в основу Договора о Евразийском экономическом союзе заложено свободное передвижение товаров без каких-либо запретов или ограничений. Тем не менее взаимная торговля по чувствительным для экономик этих стран товарам должна быть сбалансированной. В этих целях государства - члены союза совместно с Евразийской экономической комиссией ежегодно утверждают совместные прогнозные балансы спроса и предложения определенных видов товаров, в том числе сахара. Эта мера позволяет контролировать допустимый объем ввозимого в республику сахара с учетом интересов национальных производителей.

- При вашем назначении глава государства анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя. Подготовлены ли уже соответствующие предложения и что они предусматривают?

- С 2012 года по инициативе ЕЭК ведется работа над соглашением о регулировании алкогольного рынка в Евразийском экономическом союзе. Суть проекта соглашения - создание единого рынка в ЕАЭС и практически полная либерализация сферы оборота алкогольной продукции. Соглашение уже подписали все участники ЕАЭС за исключением Беларуси. Для защиты нашего внутреннего рынка вырабатывается механизм дальнейшего регулирования сферы. Вопрос планируется рассмотреть в правительстве и принять решение исходя из необходимости соблюдения национальных интересов и учета норм и принципов международной торговли.

- Рассматривается ли приход иностранных инвесторов в капитал каких-либо предприятий "Белгоспищепрома"? Например, ЕБРР оказывал помощь в предприватизационной подготовке "Криницы".

- Меморандум о взаимопонимании касательно предприватизационного содействия для ОАО "Криница" был подписан между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития для повышения инвестиционной привлекательности предприятия.

Согласно меморандуму создана консультативная группа, которая координирует работу по проекту. В нее входят эксперты, имеющие международный опыт в области производства пивоваренной продукции, маркетинга и продаж, управления, экономики.

Разработана маркетинговая стратегия, утвержден комплекс мероприятий для снижения потерь на производстве и затрат. В сфере управления кадрами привлечены опытные менеджеры по производству, маркетингу. Планируется провести оценку активов предприятия для дальнейшей работы с инвесторами.

В 2020 году работа по реализации мероприятий, закрепленных в меморандуме, продолжится несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса.

- Ранее сообщалось, что концерн "Белгоспищепром" изучает возможность создания кондитерского холдинга. В какие сроки может быть реализован этот проект и сможет ли холдинг конкурировать с транснациональными компаниями?

- Сейчас, в период жесткой конкуренции на кондитерском рынке, белорусским производителям очень трудно в одиночку удержаться на плаву. Ждать существенного роста потребления в ближайшие годы не стоит, конкуренция на кондитерском рынке будет только усиливаться. С учетом этого в концерне "Белгоспищепром" рассматривается вопрос о создании кондитерского холдинга.

По нашему мнению, создание холдинга позволило бы устранить конкуренцию между предприятиями, которые производят аналогичную продукцию, обеспечить перераспределение ресурсов в холдинге для концентрации на приоритетных направлениях деятельности, проводить дальнейшую эффективную модернизацию отрасли, диверсифицировать производства, усилить позиции отечественной кондитерской отрасли на внешних рынках.

Дополнительно прорабатывается создание единого торгового дома и его централизованного склада для кондитерской продукции.

Транснациональные компании проводят довольно агрессивную маркетинговую политику: транслирование рекламы на телеканалах с высоким уровнем охвата, массовые розыгрыши призов, активная работа в интернет-пространстве. Конечно, это влияет на восприятие потребителя, его желание следовать современным трендам. Такая активная работа по продвижению продукции заставляет наших производителей идти навстречу новым веяниям как в рекламе и маркетинге, так и в производстве новых, уникальных видов продукции.

Позиция наших предприятий - обеспечить для потребителя не только большой ассортимент продукции, но и качество по выгодной цене. Высокое качество кондитерской продукции обеспечивается использованием исключительно натурального, экологически чистого сырья и строгим контролем за выпускаемой продукцией.

- В 2019 году правительством приводились данные, что импорт кондитерских изделий увеличился на 15%, шоколадных изделий - на 30%, пива - на 19%. Руководству концерна "Белгоспищепром" поручено было исправить положение дел. Удалось ли это сделать? Почему сложилась такая ситуация, предприятия оказались не готовы к импортозамещению?

- Те цифры ввоза импортных товаров, которые вы называли по прошлому году, сейчас снижены: например, за январь - апрель 2020 года импорт кондитерских изделий в страну снизился на 1,2%, в том числе мучных - на 6%, водки и ликеро-водочных изделий в целом - на 23,5%. Много продуктов питания еще, конечно, до сих пор поставляется в страну из-за рубежа.

Однако здесь, на мой взгляд, вопрос так ставить нельзя, поскольку покупатель должен иметь свободный выбор на полке в магазине и голосует своим кошельком. Да, импортозамещение - одна из наших приоритетных задач производственно-сбытовой политики на внутреннем рынке. Вместе с тем надо понимать, что единовременно заместить весь импорт - задача заведомо невыполнимая, особенно для открытой экономики в условиях глобализации. Внешнеторговая статистика свидетельствует, что ни одна страна не обеспечивает себя полностью товарами продовольственной группы. Для улучшения внешнеторгового баланса страны более важно выйти на оптимальное соотношение импортных и отечественных продтоваров в торговле.

За прошедшие годы мы модернизировали кондитерскую отрасль. Ассортимент значительно оптимизирован по сравнению с тем, что было десять лет назад, выпущено более 100 новых наименований шоколада, включая аналоги известных торговых марок Lindt, Alpen Gold, Nestle, Milka, Ritter Sport. Это шоколад с концентратом натуральных соков, с нугой, с разными начинками (кофе, карамель, капучино, тирамису и др.), цельными и дроблеными орехами, бисквитными шариками, печеньем, воздушным рисом, белый шоколад, пористый шоколад, мраморный шоколад - темный с белым, 200-граммовый шоколад с твердыми начинками, шоколад квадратной формы. Разработано и выведено на рынок более 170 наименований конфет, в том числе с кокосом, сложными начинками, глазированного мягкого грильяжа и батончиков мюсли. После модернизации освоены новые форматы шоколадной плитки, упаковка в шоу-боксы, флоупак, коррекс.

Все эти позиции ранее исключительно ввозились.

С учетом тренда на продукты здорового питания и экологичность расширится выпуск соков и сладостей без сахара и с пониженным содержанием сахара, продуктов с льняной клетчаткой, витаминными добавками, без ароматизаторов, красителей и консервантов, детского питания без сахара, безглютенового печенья, фруктово-овощных десертов с семенами чиа, мукой киноа, чаем матча и др. Сделан акцент на включение премиальных ингредиентов, новую упаковку и сочетание вкусов.

- Целесообразно ли создавать другие холдинги в отрасли, в частности, ранее планировалось создание сахарного и масложирового холдингов?

- В соответствии с поручением правительства "Белгоспищепром" в 2016 году прорабатывал вопрос о целесообразности масложирового холдинга с участием государственных и частных предприятий. Однако при обсуждении представители частных предприятий масложировой отрасли не поддержали эту идею.

При этом, по мнению "Белгоспищепрома", создание холдинга в масложировой отрасли только из предприятий, входящих в состав концерна, нецелесообразно. Основная цель создания масложирового холдинга заключалась в обеспечении эффективного инновационного развития масложировой отрасли Беларуси на основе создания прочной стабильной сырьевой базы, увеличения объемов производства растительного масла, белковых кормов и других видов продукции. Это позволило бы в значительной степени удовлетворить спрос на внутреннем рынке, а также оптимизировать объемы импорта и экспорта.

В то же время необходимо отметить, что масложировые организации продолжают модернизацию с учетом мировых тенденций. Это, например, углубленная переработка масличного сырья, разработка инновационной масложировой специализированной продукции (для концепции ЗОЖ-потребления, диетического питания), фракционирование растительных масел для получения новых продуктов - сырья для производства кондитерских изделий, а также получения витаминов, полиненасыщенных жирных кислот из растительных масел.

- Рассматривается ли сейчас возможность выхода предприятий "Белгоспищепрома" на IPO?

- Поскольку IPO - достаточно сложная и дорогостоящая процедура, при принятии решения о его проведении необходимо учитывать общее состояние финансового рынка. Организации концерна имеют как успешный опыт IPO, так и негативный. С учетом неустойчивой ситуации в мировой экономике, частью которой является и экономика Беларуси, в ближайшее время выход организаций концерна на IPO не планируется.

- Беларусь сейчас на пути вступления во Всемирную торговую организацию. Готовы ли предприятия концерна к усилению конкуренции?

- Здоровой конкуренции мы не боимся. Тем не менее в случае присоединения нашей страны к ВТО как такового усиления конкуренции мы не ожидаем по следующим причинам.

Во-первых, вступая в ВТО, Беларусь не уменьшает импортную защиту (я имею в виду таможенные пошлины): снижения цен и наплыва зарубежных товаров не предвидится. С другой стороны, ожидать, что после вступления в ВТО наши предприятия вдруг ворвутся на какие-то новые внешние рынки, тоже не стоит. Никто никаких пошлин для нас не снимает. Это не соглашение о свободной торговле, когда страны взаимно открывают свои рынки и стремятся снять все барьеры.

Во-вторых, что касается наших товаров, то та же кондитерская, алкогольная и другие отрасли постоянно держат руку на пульсе, разрабатывают и выпускают новые виды продукции, завоевывают награды на международных конкурсах: их продукция известна, узнаваема и востребована. Конкуренция всегда заставляет производителя смотреть вперед и развиваться, а значит потребитель всегда может рассчитывать на расширение ассортимента выпускаемой нами продукции и на рост качества белорусских продуктов питания.

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