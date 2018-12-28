"Белгоспищепром" о том, что ждет алкогольную отрасль

Осенью этого года на совещании у главы государства в очередной раз поднимались вопросы развития ликеро-водочной отрасли страны. В частности, звучала критика по поводу недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, медленного роста экспорта. По итогу встречи был дан ряд поручений. О том, как они выполняются, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Шустов.

- Игорь Павлович, на совещании у главы государства в числе задач была обозначена необходимость выработки механизмов, которые позволили бы урегулировать условия работы в алкогольной отрасли для частных и государственных предприятий. Времени на это было отведено не так много - до 2019 года. Что уже сделано? Какие инициативы находятся в проработке?

- В целях выполнения данного поручения принято несколько постановлений, в частности постановление правительства №704 "О некоторых вопросах торговли алкогольными напитками". Им ограничивается выплата производителями торговым организациям бонусов и иных платежей за реализацию алкогольной продукции, цена на которую регулируется государством. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило постановление, предусматривающее установление в рамках одной торговой организации единого уровня торговой надбавки на все виды алкогольных напитков всех производителей независимо от форм собственности. Этот документ вступил в силу совсем недавно - 17 декабря.

Мы считаем, что эти нормативные правовые акты обеспечат выполнение поручений главы государства о создании равных условий для всех участников алкогольного рынка и позволят обеспечить максимальную доходность от этой деятельности для государства.

- На совещании поднимался и вопрос квотирования: ликеро-водочным предприятиям предложено доводить жесткие квоты по поставке продукции для реализации на внутреннем рынке. Квоты на 2019 год определены для предприятий уже с учетом этого требования? Как планируется менять механизм квотирования в будущем?

- Министерство экономики подготовило проект постановления Совмина о квотировании производства алкогольной продукции на 2019 год. Документом предусмотрены некоторые изменения уровня квот по отношению к уровню 2018 года.

К слову, на протяжении последних лет уровень устанавливаемых квот значительно превышал потребность внутреннего рынка. На будущий же год суммарные квоты по всем видам алкогольной квотируемой продукции практически приведены под емкость рынка. Такая практика будет применяться и в дальнейшем.

Кроме того, начиная с 2019 года порядок квотирования будет с более четкими правилами установления и корректировки квот. Предусматриваются ужесточения к выполнению критериев, которые учитываются при их распределении. Так, по-прежнему одним из значимых критериев является обязательная поставка на экспорт (по водке и ликеро-водочным изделиям не менее 20% от объема отгрузки), ужесточены (оцифрованы) критерии по освоению квот - не менее 80%, а по водке и ЛВИ - не менее 90%, по выпуску лицензионной продукции - в 2019 году не более 15% от производства на внутренний рынок, в последующие годы - не более 10%.

- Пожалуй, самое кардинальное предложение, озвученное на совещании у главы государства, - наделить Белорусский государственный концерн пищевой промышленности функциями единого регулятора на рынке алкогольной продукции. Какие шаги предприняты в решении этого вопроса?

- Проект указа "О некоторых вопросах государственного регулирования алкогольного рынка", которым предусматривается делегирование ряда полномочий в области производства алкогольной продукции нашему концерну, в настоящее время находится на рассмотрении всех заинтересованных. Учитывая некоторые предполагаемые кардинальные изменения регулирования, требуется время для детальной отработки возникающих вопросов в рассмотрении документа, исходя из имеющейся правой базы.

- В целом как вы оцениваете алкогольную отрасль страны?

- Работа организаций алкогольной промышленности сегодня рентабельна и прибыльна. При этом финансовые результаты предприятий концерна "Белгоспищепром" лучше, чем в целом по отрасли. Отдельные проблемы остаются нерешенными, в частности просроченные долги покупателей алкогольной продукции превышают долги производителей.

Вместе с тем благодаря созданной в республике эффективной системе мер госрегулирования, позволяющей обеспечить действенный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции, ситуация на алкогольном рынке стабильная.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

БЕЛТА.-0-