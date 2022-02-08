"Белгоспищепром" представил продукцию на международном форуме "Продэкспо" в Москве

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белгоспищепром" принимает участие в крупнейшем в Российской Федерации и Восточной Европе международном форуме "Продэкспо", который проходит в Москве 7-11 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
В этом году участниками выставки стали более 2 тыс. компаний из 54 стран мира. Концерн представляют ведущие предприятия кондитерской, масложировой, консервной и сахарной отраслей: "Спартак", "Коммунарка", Кондитерская фабрика "Слодыч", "Красный пищевик", Минский маргариновый завод, "Гамма вкуса", Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Стародорожский плодоовощной завод.
Участников форума ожидает насыщенная программа. Она включает круглые столы, дискуссии, конкурсы. Также на выставке запланирован ряд деловых встреч руководителей организаций концерна с российскими партнерами, другими участниками мероприятия.-0-