"Белгоспищепром" представил свою продукцию на выставке в Шанхае

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" 5-10 ноября представляет самый масштабный стенд национального павильона на IV Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Экспонентами одной из крупнейших выставок Китая стали 12 предприятий концерна: "Коммунарка", "Слодыч", "Спартак", "Красный пищевик", Минский завод игристых вин, Городейский сахарный комбинат, Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат, Малоритский консервно-овощесушильный комбинат, ОАО "Гамма вкуса", Минский маргариновый завод", ОАО "Минск Кристалл", ОАО "Криница".

"Белорусские производители представили лучшие образцы продуктов питания и напитков, в том числе адаптированные под китайского потребителя: шоколад без добавления сахара, наборы шоколадных конфет премиум-сегмента, мармелад, зефирные изделия и печенье из натурального сырья, специальные сорта пива с ароматом тропических фруктов, водку 69% и 77% на основе натуральной родниковой воды и др.", - рассказали в пресс-службе.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, предприятия участвуют в выставке заочно, бизнес-переговоры с китайскими партнерами запланированы в дистанционном формате.

За десять месяцев 2021 года организациями концерна в Китай поставлено продукции на $13,4 млн. В лидерах продаж - сахар, кондитерские изделия, масложировая продукция и крепкие спиртные напитки. За январь-октябрь более чем два раза увеличились экспортные поставки овсяных хлопьев и кондитерских изделий, в 1,3 раза - алкогольной продукции.-0-