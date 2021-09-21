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21 сентября 2021, 13:46

"Белгоспищепром": ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита нет

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия сахарной отрасли Беларуси полностью обеспечивают внутренний рынок белым сахаром, сохраняя уровень отпускной цены с 2016 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Три белорусских предприятия уже приступили к переработке сахарной свеклы нынешнего урожая. Скидельский сахарный комбинат начал производить сахар 11 сентября, Слуцкий сахарорафинадный комбинат - 14 сентября, Городейский сахарный комбинат - 18 сентября. Жабинковский сахарный завод планирует запустить производство 23 сентября.

"Ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции нет. Наши ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 12,7 тыс. т, в том числе фасованного в тару для реализации торговым организациям - 725 т, - рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен. - Также на сегодня из нового урожая произведено 12,8 тыс. т сахара. Суммарное суточное производство составляет 3 тыс. т. При запуске всех четырех заводов это будет уже без малого 5 тыс. т в сутки. Что касается поставок сахара в торговые сети, то они осуществляются с учетом заявок потребителей".

По итогам восьми месяцев 2021 года на внутренний рынок предприятия концерна поставили 117,7 тыс. т сахара, что почти на 8 тыс. т больше установленного на этот период плана отгрузки сахара белорусского производства для продажи населению.-0-

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