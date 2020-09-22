"Белгоспищепром" вместе с "Белтаможсервисом" ускорит и удешевит доставку продукции в Китай

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" подписал соглашение о сотрудничестве с РУП "Белтаможсервис", передает корреспондент БЕЛТА.

"Соглашение позволит нам упростить логистику, удешевить продукцию и открыть новые рынки. Основная ориентация - Китай. Сегодня мы более чем в 2 раза увеличили объемы экспорта на китайский рынок", - сказал председатель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен.

Сейчас "Белгоспищепром" на китайском рынке делает ставку на сахар. "Подписан договор, и мы поставили 20 тыс. т сахара на китайский рынок. На следующий год планируем 50 тыс. т. Без помощи и логистики "Белтаможсервиса" это будет сделать проблематично", - сказал глава концерна.

Кроме сахара предприятия концерна отправляют в Китай свекловичный жом, рапсовое масло, алкоголь, кондитерские изделия.

Как пояснил генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин, первые поставки в соответствии с подписанным соглашением уже прорабатываются. "Сегодня самое главное для клиента - это полный комплекс услуг "от двери до двери". Чем меньше посредников, тем интересней любой компании работать с нашими товарами", - отметил Вадим Бабарикин. На протяжении всего маршрута движения товара и до конечной точки - заказчика "Белтаможсервис" будет выполнять все функции по оформлению и сопровождению продукции. "Мы отслеживает полностью движение груза, даем информацию, в какой точке мира находится товар", - добавил он.-0-