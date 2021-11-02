"Белгоспищепром" заинтересован в расширении сотрудничества с Удмуртией

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белгоспищепром" заинтересован в расширении сотрудничества в Удмуртией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен встретился с постоянным представителем главы Удмуртской Республики при президенте России - заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Михаилом Хомичем.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе экспорт пивоваренного солода и пищевой соли в удмуртский регион, а также поставки высокотехнологичного оборудования для предприятий концерна.

Деловая встреча с делегацией Удмуртской Республики прошла в очно-заочном формате. Участниками стали представители концерна и ряда предприятий: Минский маргариновый завод, ОАО "Криница", Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Бобруйский завод растительных масел, Витебский маслоэкстракционный завод, Малоритский консервно-овощесушильный комбинат, ОАО "Гамма вкуса".

Стороны рассмотрели вопросы расширения ассортимента поставок белорусских кондитерских изделий, снеков, пива, детского питания, масложировой продукции.-0-