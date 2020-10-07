"Белинтертранс" запускает новый мультимодальный контейнерный сервис из Китая в Европу

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" при участии "Белинтертранс - Германия" и ОТЛК ЕРА запускает новый регулярный мультимодальный сервис по маршруту Алтынколь - Калининград - Гамбург, сообщили в "Белинтертрансе".

Новый сервис позволит развивать грузоперевозки по маршруту Китай - Европа.

Первые пилотные отправления были организованы в августе и сентябре. Время следования грузов из Чунцина в Гамбург составило до 14 суток.

Как пояснили в пресс-службе, сервис перевозок по новому мультимодальному маршруту через порты Калининград и Гамбург позволяет сократить транзитное время за счет синхронизации движения поездов с твердым графиком морской линии.

Планируется, что на начальном этапе из Китая поезда будут отправляться до двух раз в сутки. В дальнейшем частота курсирования поездов может быть увеличена.-0-