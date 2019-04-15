15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белинвестбанк планирует выпустить зеленые облигации, чтобы привлечь средства в проекты, связанные с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеуглеродной экономикой, сообщил журналистам председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Банк выступит эмитентом зеленых облигаций, - отметил Андрей Бриштелев. - Оцениваем портфель проектов зеленой экономики".
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