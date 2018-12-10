Белинвестбанк привлек кредит ЕБРР на 50 млн евро для развития малого и среднего бизнеса

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белинвестбанк привлек кредит на 50 млн евро для расширения возможностей кредитования микро-, малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение банк подписал сегодня с Европейским банком реконструкции и развития, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, 15 млн евро предоставляет ЕБРР, остальные средства - европейские банки. Большая часть средств (две трети) предоставляется на три года, остальная сумма - на один год. Ставка по кредиту будет выставляться индивидуально по каждой сделке. "Думаю, стоит ориентироваться на стоимость суверенных бондов", - отметил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Как было отмечено во время подписания соглашения, сотни предприятий микро-, малого и среднего бизнеса Беларуси получат возможность пользоваться кредитами с более длительными сроками погашения от Белинвестбанка благодаря новым ресурсам, предоставленным в виде А/В кредита, организованного ЕБРР. Это первая сделка подобного рода для банка. Она поможет расширить его деятельность на международном рынке и увеличить партнерскую сеть.

Кредит является еще одним подтверждением эффективной работы ЕБРР и Белинвестбанка. Привлечение внешнего финансирования будет способствовать дальнейшей диверсификации ресурсной базы и содействовать коммерциализации банка.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Беларуси. По объему активов и ресурсной (клиентской) базы входит в шестерку лидеров. С 2015 года при поддержке ЕБРР в банке реализуется программа институционального развития, направленная на повышение его эффективности и коммерциализацию.

ЕБРР - международный банк, который способствует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в проекты в различных секторах экономики страны.-0-