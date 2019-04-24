Белинвестбанк с 2 мая ограничивает снятие наличных в банкоматах

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" меняет подходы к тарификации операций снятия наличных денежных средств по банковским платежным карточкам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"Внесены изменения и дополнения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО "Белинвестбанк". Основные из них касаются снятия наличных денежных средств в банкоматах, а также просмотра баланса карточки. Изменения и дополнения вступают в силу 2 мая 2019 года", - проинформировали в банке.

Так, максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров без комиссии будет составлять Br500 в сутки. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях, то это $200, 200 евро или 15 тыс. российских рублей. Всего в месяц в рамках бесплатной суммы можно будет снять Br1500, $600, 600 евро, 45 тыс. российских рублей. В случае превышения будет взиматься комиссия, предупредили в банке.

Кроме того, держатели карточек Белинвестбанка смогут бесплатно три раза на протяжении месяца просматривать баланс в устройствах самообслуживания - банкоматах и инфокиосках любых банков. Аналогичный подход будет применен и в банкоматах Белинвестбанка и банков-партнеров.

"Подходы к тарификации операций снятия наличных денежных средств по банковским платежным карточкам изменены в связи с развитием системы безналичных платежей, использования современных платежных механизмов, увеличения их доли в платежном обороте страны", - пояснили в банке.

ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Беларуси. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны.-0-