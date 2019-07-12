Белинвестбанк стал номинантом конкурса "Зубры экономики – 2019"

Минск, 12 июля 2019. Итоги республиканского конкурса "Зубры экономики – 2019" подведены 11 июля 2019 года. Белинвестбанк стал обладателем награды "За активную разработку и внедрение инновационных технологий". Ее вручили председателю правления ОАО "Белинвестбанк" Андрею Бриштелеву.

Среди номинантов – динамично развивающиеся отечественные предприятия и банки, широко известные в Беларуси, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Совет конкурса при выборе победителей обращал внимание не только на показатели экономической деятельности предприятий, но и на личные качества руководителей: целеустремленность, профессионализм, умение мыслить нестандартно. Ведь общий успех компании всегда сопровождают личные достижения управленца.

В итоге 29 лауреатов получили из рук организаторов памятные дипломы, а также главный символ конкурса – скульптурную композицию "Мощь и сила бизнеса "Зубр" в виде самого величественного и сильного зверя белорусских лесов.

"Мы активно движемся вперед, внедряем новые услуги и онлайн-сервисы, совершенствуем системы безналичных платежей. В последнее время динамичное развитие получили цифровые каналы банковского обслуживания как для юридических, так и физических лиц. Активно внедрялись инновационные технологии, предоставляющие дополнительные возможности для развития бизнеса: удобство и комфорт, качество и безопасность. Пользуясь такими разработками, мы затрачиваем намного меньше времени для управления своими финансами, – отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, получая награду. – Совсем скоро в рамках нашего нового позиционирования – ЭкоБанк , будут представлены как совершенно новые продукты, так и технологии. Со своей стороны, хочу поблагодарить весь коллектив за сплоченность и реализацию инициатив. Это награда – заслуга всей команды".

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

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