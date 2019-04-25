Белинвестбанк увеличил лимиты на снятие наличных с карточки без комиссии

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" приняло решение увеличить лимиты на снятие наличных денежных средств в устройствах самообслуживания без взимания комиссии и отмене платы за снятие наличных в кассах банка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Как сообщалось ранее, основные изменения и дополнения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО "Белинвестбанк", касающиеся снятия наличных денежных средств в банкоматах, а также просмотра баланса карточки, должны были вступить в силу 2 мая. Согласно им, максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров без комиссии составила бы Br500 в сутки, или $200, 200 евро, или 15 тыс. российских рублей. Всего в месяц в рамках бесплатной суммы можно было бы снять Br1500, $600, 600 евро, 45 тыс. российских рублей. А в случае превышения взималась бы комиссия.

Но сегодня Белинвестбанк пересмотрел свое решение. Теперь без взимания комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет составлять Br5 тыс. в месяц. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях - $2,5 тыс., 2,5 тыс. евро либо 15 тыс. российских рублей по одной карточке.

"Для снятия наличных с карточек, которые превышают суммы, подпадающие под лимит, можно обратиться в любое подразделение банка. Комиссия в данном случае взиматься не будет. Данная мера применяется для обеспечения безопасности клиентов при снятии крупных сумм наличных", - проинформировали в банке.

Изменение подходов к тарификации операций снятия наличных по банковским карточкам Белинвестбанк принял, основываясь на необходимости развития системы безналичных платежей и увеличения их доли в платежном обороте страны. На корпоративном сайте клиентам банка доступны онлайн-сервисы, с помощью которых можно не только перевести деньги с карточки Белинвестбанка на карточку другого пользователя (Р2Р-переводы), но и оплатить кредит, а также пополнить вклад, оформленный в Белинвестбанке.

Клиентам банка совершенно бесплатно доступны каналы дистанционного обслуживания (ДБО) - мобильный и интернет-банкинг. С их помощью можно круглосуточно совершать онлайн-платежи.

В Беларуси, как и во всем мире, отмечается тенденция к снижению операций с использованием наличных, чему способствует широкая инфраструктура приема платежных карточек. На 1 апреля 2019 года количество организаций торговли и сервиса, оснащенных платежными терминалами, составляет более 122 тыс. Уже сегодня более 50% оборота по карточкам Белинвестбанка - безналичные платежи.

"Мониторинг операций со снятием наличных среди клиентов Белинвестбанка позволил нам определить те нормы, которые остались бы практически незамеченными для большинства наших клиентов: с 99% платежных карточек банка в месяц снимается наличными до Br1,5 тыс. Тем не менее, не все клиенты банка оказались готовы к данному нововведению. С учетом пожелания пользователей наших услуг мы скорректировали решение и благодарны всем, кто аргументировано разъяснил свою позицию, используя доступные средства коммуникации", - пояснили в банке.

Указанные изменения и дополнения внесены в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО "Белинвестбанк", и вступят в силу с 13 мая. Предыдущее решение от 22 апреля 2019 года, касающееся снятия наличных денежных средств в банкоматах, отменено.

ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Беларуси. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны.-0-