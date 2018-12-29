Белинвестбанк в 2019 году увеличит объем кредитования жилья по указу №240 до Br55 млн

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белинвестбанк" определил объем финансирования строительства жилья с господдержкой в 2019-2020 годах. Соответствующее решение принято на заседании наблюдательного совета банка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
В следующие два года банк продолжит участвовать в программе строительства жилья с господдержкой - наблюдательным советом одобрены объемы кредитных ресурсов, предоставляемых Белинвестбанком на строительство жилья по указу №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. В 2019 году банк выделит на эти цели Br55 млн, в 2020-м - Br60 млн.
В банке напомнили, что первоначально на 2018 год объем кредитных ресурсов, заявленных банком на строительство жилья по указу №240, составлял Br30 млн. Впоследствии банк увеличил сумму еще на Br7 млн. Таким образом, общий объем запланированных к выдаче кредитных ресурсов, направляемых на эти цели, составлял Br37 млн. Вместе с тем сегодня сумма выданных кредитов уже составляет практически Br40 млн. Таким образом, банк выполнил взятые на себя обязательства по объему кредитных ресурсов, направленных в 2018 году на строительство жилья с учетом норм указа №240.
ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Беларуси. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны.-0-
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