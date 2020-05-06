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Экономика
06 мая 2020, 09:00

Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе

Стал известен итоговый список двадцати наиболее инновационных банков (Most Innovative Banks) по итогам 2019 года. В него вошли финансовые организации из Украины, стран Кавказа и СНГ. Белинвестбанк с мобильным платежным сервисом Оплати™ вошел в ТОП-20 Most Innovative Banks для малого и среднего бизнеса в регионе. Банк стал единственным кредитно-финансовым институтом Беларуси в ТОП-списке.

Most Innovative Banks – это высший международный статус, который присваивается банку за инновационные решения в финансовой сфере для малого и среднего бизнеса. На протяжении года эксперты SME Banking Club отслеживают новинки банковского рынка, обращая внимание не только на их инновационность, но также на практичность и актуальность для банковского сегмента малого и среднего бизнеса. Финансовые учреждения, которые отличились инновациями, в 2019 году внедрили более 120 таких решений – это более чем на 20% превышает показатели 2018 года.

Белинвестбанк представил мобильный платежный сервис Оплати™. Он стал доступен пользователям в сентябре 2019 года. Это система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и Оплати-Бизнес™. Скачать их можно в AppStore или PlayMarket. Расчеты в системе происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса заключается в отсутствии привязки к банковской платежной карточке.

Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью пользователь может совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары с помощью QR-кода в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, оплачивать проезд в общественном транспорте, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу.

Оплати-Бизнес™ – это отдельное приложение с большим количеством возможностей. Но, пожалуй, главным для собственников бизнеса является экономия средств на эквайринге и дорогостоящем терминальном оборудовании, так как внедрение платежей с помощью QR-кода в платежную инфраструктуру предприятия требует минимальных затрат.

"Последние месяцы отчетливо показали, что цифровая трансформация банковского сектора в сфере платежей и предоставления нефинансовых услуг – жизненно важная необходимость. Готовность противостоять любым вызовам благодаря инновациям – залог успеха не только банка, но и наших клиентов, партнеров. С этой позиции мы развиваем свою ЭкоСистему, разрабатываем новые удобные и экологичные продукты и сервисы для ведения бизнеса, – отметил Председатель Правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – С учетом последних событий мы приняли дополнительный комплекс мер по расширению каналов дистанционного обслуживания. Думаю, 2020 год станет стимулом для каждого участника финансового рынка развиваться в этом направлении еще более активно и эффективно".

Помимо сервиса Оплати™ в 2019 году Белинвестбанк реализовал сразу несколько значимых инноваций. Банк первым в стране предоставил возможность входа в каналы дистанционного обслуживания юридическим лицам через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Благодаря уникальной технологии представитель бизнеса, не приходя в банк, может получить определенный комплекс банковских услуг. В частности, юрлицо посредством системы может открыть счет, воспользоваться услугой купли или продажи валюты. Количество онлайн-услуг, оказываемых банком для бизнеса, будет расширяться.

Среди инновационных трендов для МСБ – развитие цифровых технологий в сфере платежей. В октябре прошлого года кредитно-финансовый институт первым в стране запустил сервис "ONLINE-трекер валютного платежа". Организациям, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность, он позволяет в режиме реального времени отслеживать движение платежей при осуществлении международных расчетов.

Клиенты Белинвестбанка, использующие в работе терминальное оборудование, имеют возможность в режиме онлайн получать информацию о размере ежемесячной абонентской платы за предоставление услуги эквайринга. Новая услуга "Эквайринг" стала доступна в Интернет-банкинге для юридических лиц в августе 2019 года. Пользователи получают информацию о терминале, месте его установки, статусе, а также оборотах и количестве операций за выбранный период в рамках заключенного договора эквайринга. Вся информация предоставляется в режиме онлайн.

Популярной нефинансовой услугой среди сегмента малого и среднего бизнеса продолжает оставаться сервис проверки контрагентов, позволяющий предпринимателям и юрлицам в режиме онлайн проверять своего партнера с помощью данных из официальных источников. По запросу клиента сервис "BIB Контрагент" предоставляет информацию о реквизитах контрагента, судебных историях, исковых производствах, тендерных закупках, плановых проверках, финансовых показателях, торговых объектах, объектах бытового обслуживания, задолженности перед бюджетом и др.

Самая "свежая" новинка Белинвестбанка – сервис "Green-click". Представителям бизнеса теперь нет необходимости посещать банк для подписания договоров. С помощью сервиса они могут сделать это дистанционно прямо со своего компьютера, не покидая рабочее место, или, например, в деловой поездке, находясь в любой точке мира.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

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