Бельянинов донес до ЕФСР позицию Беларуси по седьмому траншу кредита

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов донес до Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) позицию Беларуси по седьмому траншу кредита. Об этом руководитель ЕАБР сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Бельянинов отметил, что вопрос о седьмом транше поднимался в мае на его встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. "Он сказал, что хочет, чтобы я донес белорусскую позицию (до ЕФСР. - Прим. БЕЛТА). Я сделал это очень педантично", - подчеркнул председатель правления ЕАБР.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2971 BYN
|2.293 BYN
|2.297 BYN
|USD
|2.0498 BYN
|2.045 BYN
|2.047 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.202 BYN
|3.213 BYN