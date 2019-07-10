Бельянинов донес до ЕФСР позицию Беларуси по седьмому траншу кредита

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов донес до Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) позицию Беларуси по седьмому траншу кредита. Об этом руководитель ЕАБР сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Бельянинов отметил, что вопрос о седьмом транше поднимался в мае на его встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. "Он сказал, что хочет, чтобы я донес белорусскую позицию (до ЕФСР. - Прим. БЕЛТА). Я сделал это очень педантично", - подчеркнул председатель правления ЕАБР.

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