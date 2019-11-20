"Белкоммунмаш" ищет выход на перспективный рынок Испании - для продаж и локализации сборки

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" налаживает сотрудничество с испанскими компаниями по вопросам поставок электробусов и организации сборочных производств в этой стране, сообщили БЕЛТА на предприятии.

При поддержке посольства Беларуси в Мадриде делегация компании во главе с генеральным директором Владимиром Королем 19-20 ноября побывала в Испании для налаживания деловых контактов. Состоялись встречи и переговоры с предприятиями и организациями Автономного сообщества Каталония, которые заинтересованы в сотрудничестве с белорусским предприятием по вопросам поставки электробусов и организации сборочного производства белорусской техники в данном испанском регионе. Это перспективный рынок, поскольку в крупных и промышленных городах Испании повышенные требования к экологической ситуации, на муниципальных уровнях среди мер по защите окружающей среды предусматривается развитие электротранспорта.

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Белорусская делегация посетила город Лериду, где провела переговоры по возможной локализации сборочного производства с руководством крупного производителя электрооборудования для общественного транспорта - испанской компанией Refisa.

Также на международном конгрессе по развитию умных городов Smart City Expo World Congress в Барселоне состоялись переговоры с руководством железнодорожной компании Каталонии Ferrocarrills de Generalitat de Cataluсa по налаживанию сотрудничества. Обсуждены варианты взаимодействия с испанским государственным агентством по инвестициям Invest in Spain - ICEX.

Владимир Король провел презентацию белорусских электробусов для крупнейших операторов общественного транспорта Барселоны и одноименной провинции - компаний TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) и AMB (Area Metropolitana de Barcelona).

Состоялись деловые переговоры представителей предприятия с министром инфраструктуры и транспорта Каталонии Исидре Гавин, заместителем мэра Барселоны Лайа Бонет Рулл. Проведены встречи с крупными транспортными компаниями Каталонии Sagales и Moventia.-0-