"Белкоммунмаш" изготовит 12 троллейбусов с автономным ходом для украинского города Днепр

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга БКМ" заключило договор на поставку троллейбусов в украинский город Днепр, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Условия контракта предполагают, что изготовлением 12 троллейбусов модели 32100D "Белкоммунмаш" будет заниматься совместно со своей дочерней компанией ООО "БКМ-Украина".
Машины оборудуют системой автономного хода на базе суперконденсаторов, аналогичной той, которая используется в электробусах производства "Белкоммунмаш". Данную систему отличают длительный срок службы, меньший по сравнению с литиевыми батареями вес. В совокупности это дает высокую (максимально возможную при таком салоне) пассажировместимость и позволяет использовать экспресс-зарядку троллейбуса (5-6 минут) на конечном пункте по завершении маршрута.
Вся партия троллейбусов будет оборудована системой видеонаблюдения, кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя, а также USB-разъемами. Финансирование осуществляется при поддержке ЕБРР.-0-
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