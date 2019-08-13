"Белкоммунмаш" обновит троллейбусный парк Новокуйбышевска на 40%

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" выпустит для Новокуйбышевска (Самарская область, Россия) 15 троллейбусов, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Как следует из договора, заключенного 26 июля, компания изготовит для города низкопольные троллейбусы модели 321. "Это не первая поставка троллейбусов "Белкоммунмаша" в Самарскую область. В Тольятти эксплуатируется 40 троллейбусов модели 321, поставленных в 2017 и 2018 годах. Также в Самаре успешно эксплуатируется 36 троллейбусов той же модели. Что касается парка троллейбусов Новокуйбышевска, то средний возраст подвижного состава составляет более 20 лет. Таким образом, к ноябрю этого года "Белкоммунмаш" обновит троллейбусы для города на 40%", - отметили в управлении внешнеэкономической деятельности.

Среди преимуществ модели 321 - компактность и эргономичность, маневренность, высокие эксплуатационные показатели. Отличают ее и такие конструктивные особенности, как транзисторный тяговый привод, позволяющий экономить до 44% потребления электроэнергии (с учетом рекуперации) по сравнению с реостатно-контакторной системой управления; обеспечение доступа для пассажиров с ограниченной мобильностью и пользователей инвалидных колясок; установка электрооборудования на крыше в герметичных отсеках, что исключает воздействие и накапливание атмосферных осадков, влияющих на электробезопасность и надежность работы.

Кроме того, троллейбусы будут оснащены кондиционером в кабине водителя, системой информирования пассажиров, а также системой видеонаблюдения.

Финансирование поставки осуществляется при поддержке ООО "Промагролизинг-Центр".-0-