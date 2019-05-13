"Белкоммунмаш" поставил четыре трамвая в казахстанский Павлодар

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамваи модели 802Е производства "Белкоммунмаш" пополнили автопарк Павлодара (Казахстан), сообщили БЕЛТА на предприятии.

Для нужд города поставлено четыре единицы техники по проекту "Павлодарский трамвай", который предусматривает обновление подвижного состава местного трамвайного парка и финансируется из средств кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Оставшиеся девять единиц трамвайных вагонов модели 802Е планируется поставить до конца сентября текущего года.

Трамвай может перевозить до 165 человек, оборудован 28 местами для сидения.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости.-0-