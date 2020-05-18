"Белкоммунмаш" поставит 20 троллейбусов в Санкт-Петербург

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СПб ГУП "Горэлектротранс" (Санкт-Петербург) приобрел в лизинг 20 троллейбусов модели 43303 производства "Белкоммунмаша", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Конкурс на поставку был выигран совместно с ООО "Промагролизинг-Центр". Техника поступит в троллейбусный парк Санкт-Петербурга. Первые отгрузки запланированы уже в мае, а в июне троллейбусы начнут свою работу на городских маршрутах после штатных пусконаладочных работ.

"На сегодня мы единственные производители на постсоветском пространстве таких машин. Все остальные заводы либо прекратили свое существование, либо в своем модельном ряду не имеют сочлененных троллейбусов, - отметил директор НТПЦ "Белкоммунмаш" - главный конструктор предприятия Олег Быцко. - Троллейбус создан на базе кузова электробуса модели Е433 и имеет аналогичный внешний вид. Мы поменяли конфигурацию оборудования, то есть начинка внутри - как у классического троллейбуса". По его словам, это машина поставляется в основном в крупные города, где есть большие пассажиропотоки.

Олег Быцко

Комплектация троллейбусов выбрана максимальная с учетом специфики пассажирского транспорта в этом российском регионе. В салоне могут разместиться 162 человека, из них более 40 - на сиденьях. Предусмотрены также три откидных сидения и место с подогревом для кондуктора.

Троллейбус низкопольный, оборудован системой наклона кузова к тротуару и откидной аппарелью (платформой) для людей на инвалидных колясках. Система видеонаблюдения насчитывает 12 камер. Салон оснащен Wi-Fi-роутером, а также USB-розетками.

В троллейбусе установлены системы электронного контроля оплаты проезда, подсчета пассажиропотока, радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями "Говорящий город", модуль оперативного информирования пассажиров (два медиакомплекса на два монитора каждый).

Как отметили на предприятии, средний возраст сочлененного подвижного состава троллейбусных парков Санкт-Петербурга составляет 16 лет (при рекомендуемом сроке эксплуатации 10 лет). И это первая закупка такой техники за восемь лет. До этого за последние три года город приобрел 35 троллейбуов с автономным ходом модели 32100D и 16 троллейбуов модели 321 производства "Белкоммунмаш".-0-

Фото Оксаны Манчук