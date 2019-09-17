"Белкоммунмаш" разработал первый в СНГ праворульный электробус

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в СНГ праворульный электробус разработал "Белкоммунмаш". Об этом журналистам сообщил заместитель главного конструктора по новой технике предприятия Сергей Чистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первый в СНГ праворульный электробус. Он был разработан по государственной научно-технической программе. Кузов максимально унифицирован для последующего производства, чтобы можно было конфигурировать правый или левый руль по требованиям заказчика. Концепция аналогична минским электробусам с быстрой зарядкой на конечных остановочных пунктах. 12-метровая машина пробегает среднестатистический маршрут в 20 км, далее в течение 8 минут происходит его зарядка и выпуск на линию. Такая концепция позволяет гибко формировать инфраструктуру зарядных станций в условиях старых городов", - сказал Сергей Чистов.

Электробус будет презентован на выставке автобусов, коммерческого транспорта и логистики Coach & Bus Live 2019, которая состоится 2-3 октября в Бирмингеме. Великобритания выбрана не случайно: страна поддерживает концепцию освобождения городов от двигателей внутреннего сгорания и к 2040 году планирует убрать транспорт с такими двигателями с городских улиц.

"Мы предлагаем свое решение и находим отклик в городах. Проводили переговоры в Манчестере и Ноттингеме и видим заинтересованность перевозчиков и руководства городов в электрическом транспорте. В дальнейшем планируем эксплуатировать данный электробус в условиях города Ноттингем", - отметил заместитель главного конструктора.

Кроме того, сейчас "Белкоммунмаш" ведет переговоры с британским производителем транспортных средств по совместной локализации производства и дальнейшему продвижению электробусов на рынки других стран Содружества наций: Барбадоса, Мальты, Кипра.-0-

Фото Оксаны Манчук