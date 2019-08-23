"Белкоммунмаш" в II полугодии поставит в Батуми восемь электробусов

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкоммунмаш" во втором полугодии поставит в Батуми восемь электробусов. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально несколько дней назад подведены итоги конкурса в Батуми: первые восемь электробусов "Белкоммунмаша" во втором полугодии этого года будут уже на дорогах города", - рассказал Михаил Мятликов.

Он отметил, что по итогам прошлого года объем торговли товарами и услугами между странами превысили $113 млн. Это, по словам посла, не самая большая цифра, но динамика положительная. Особо успешно развивается торговля услугами в туристической и транспортной сферах. "С каждым годом все большее количество белорусов выезжает на отдых в Грузию. Это не только отдых на море в Батуми, но и горнолыжные курорты, гастрономический туризм. Очень большой объем услуг идет со стороны наших транспортных компаний. У нас прекрасный рост медицинских, образовательных услуг. Темпы роста - около 25%", - констатировал дипломат.

Ранее Беларусь и Грузия поставили себе задачу достичь к 2020 году товарооборота в $200 млн. Однако за первое полугодие 2019-го он составил $37 млн, снизившись на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Оборот услугами в январе-мае вырос почти на 18% и достиг $9,2 млн. "В первом полугодии 2018 года была поставка около 30 комбайнов "Гомсельмаша" для Кахетии. В первом полугодии этого года поставки комбайнов не было", - пояснил падение товарооборота Михаил Мятликов.

Основу белорусских поставок в этом году сформировали синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарства, электрические трансформаторы, провода и кабели. Из Грузии импортировались минеральная вода, крепкие спиртные напитки, виноградные вина, орехи, нефтепродукты.

В Беларуси работают 17 предприятий с грузинским капиталом, в Грузии - более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Тбилиси и Батуми открыты два мебельных салона с продукцией "Пинскдрева", а также 10 магазинов белорусского продовольствия. Весной прошлого года в Тбилиси открылось сборочное производство могилевских лифтов, а в Батуми с марта этого года выпускают тракторы малой мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.-0-